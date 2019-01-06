Hepimizin hocasıydı
Akademi Beyoğlu’nun Akademi Sahne Salonu’nda düzenlenen programa, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, eşi Umman Özkul, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, oyuncular Deniz Akbulut, Teoman Ayık, Tuncay Akça, Berat Efe Parlar’ın yanı sıra sanatçının arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Söyleşide Münir Özkul’un sadece bir sanatçı veya bir oyuncu olmadığı belirtilerek, “Türkiye’nin belleği, birçok güzel mesajın kodlarımıza işlemesinin nedeni olan insandır” mesajı verildi. Kültür ve Turizm Bakanı M, Nuri Ersoy da bir mesaj yayınlayarak, “Yeşilçam’ın şefkatli, özverili ve tatlı sert babası olarak tanımladığı” Münir Özkul’un, Türk tiyatro ve sinema tarihinde çok özel bir yeri bulunduğunu belirtti.
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