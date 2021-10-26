Her akşam şantiyeye gidiyor: Maskotumuz oldu

DHA 26 Ekim 2021 Salı 10:27 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:27

Gülpınar köyünde 6 aydır taş ocağının şantiyesine gelen tilki, işçilerin maskotu oldu. Her akşam şantiyeye gelen tilki, işçilerin ayırdığı yiyecekle besleniyor.

Binada her yeri gezen tilkinin şantiyedeki köpekle bile dostluk kurduğunu belirten işletme sahibi Hüseyin Demiray, "Benim şantiyede baktığım bir köpeğim vardı. Tilki onunla da dostluk kurmuştu. Tilki ile çok iyi dost olan köpeğim öldü. Köpek ölünce tilki bir süre gözlerden kayboldu. Şimdi yeniden gelmeye başladı. Her akşam şantiyeye gelen tilki işçilerin verdiği yemekle karnını doyuruyor. Yavrularının yanına giderken de ağzını yiyecekle doldurup gidiyor. Aslında yaşadığımız bu süreçte bu bir insanlık dersi olmalı. Yaban bir hayvan olan tilki insanlarla dostluk kurabiliyor. Tilki şantiyeye geldiğinde işçilere neşe kaynağı oluyor" diye konuştu.