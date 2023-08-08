Her derde deva! İnsanlar ona artık süper meyve diyor

Amerika ve Avrupa'dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, devlet desteğiyle yaygınlaştırılması isteniyor. Daha sonra farklı bölgelerde denenen süper meyve Tekirdağ'da da boy göstermeye başladı. 2021 yılında Berna Demirtaş, Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakıp aronya bitkisi ekti. Ekilen aronyalar bu yıl hasat edilmek için son günlerini bekliyor.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İÇİN ÖZEL SEKTÖRDEKİ İŞİNİ BIRAKTI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Berna Demirtaş, "Özel sektörde çalışıyordum. Bir beş yıl kadar çalıştıktan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. Tekirdağ'da ilçe tarımdaki yetkililerle görüştüm. Onlarda bana aronya meyvesini söylediler. Aronya meyvesini araştırmaya başladım ve bu meyvenin ne kadar yararlı bir meyve olduğunu öğrendim. Ve ekmeye karar verdim. Aralık 2021'de 1850 fidan olarak bu bahçeyi kurduk. Bu sene ilk hasadımız alacağız. Eylül 1 itibariyle hasat dönemi başlayacak. Özel sektörden sonra tabi ki yorucu olabiliyor. Ama kendi işimiz olduğu için bizim için daha iyi oluyor. Haftada 2 gün sulamasını, kazı işlerini yapıyoruz. Otlarla mücadele yapıyoruz" dedi.

BİRÇOK HASTALIĞA DEVA

Aronyanın faydalarında da bahseden Demirtaş, "Kansızlığa çok iyi gelen bir meyve. Antioksidan en yüksek süper meyve olarak geçiyor. İçinde C vitamini barındırıyor. Kanser hücrelerini azalttığı, kolesterolü düşürdüğü gibi faydaları var. Fiyatı şuan için belli değil. Yaş meyve olarak kilosu 200 lira civarında olarak gidiyor. Tabi kurutulmuş fiyatı daha farklı gidiyor. Yapılan ürünlere göre fiyatları değişebiliyor" diye konuştu.