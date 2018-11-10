Her şey Uzay’dan ses gelsin diye

Eskişehir’de yaşayan Rus asıllı Katerina Yüksel, 7 yaşındaki otizmli oğlu Uzay’ı hem yalnız bırakmamak hem de mutlu edebilmek için oğlunun eğitim gördüğü okulun duvarlarını boyuyor, resimler çiziyor. Sosyal medya hesabından oluşturduğu “Boya Kampanyası” sayesinde onlarca vatandaştan boya ve fırçaları temin eden Yüksel, okulda eğitim gören çocukların hayal dünyalarını süslemek için ders saatleri boyunca Uzay’a benzettiği karakterleri duvarlara resmediyor. Tek arzusunun otizmli olarak dünyaya gelen oğlu Uzay Yüksel’in konuşabilmesi olduğunu söyleyen anne Yüksel “Çocuğumun normal bir okulda eğitim görmesini çok isterdim. Çünkü Uzay konuşamıyor. Belki konuşan arkadaşlarının yanında açılabilir diye düşünüyordum. Ne mutlu ki aynı hastalıkla mücadele eden ve konuşabilen arkadaşlarının olduğu bir sınıftayız” dedi.

Katerina Yüksel, sınıftaki tüm çocukların aynı kaderi paylaştığına değinerek şöyle devam etti: Onlar mutlu olabilsin diye duvarlara mutlu çocuklar çiziyorum. Bazen Uzay da teneffüslerde bana yardım ediyor. Boyaları karıştırıyor. Elim o kadar alışmış ki otomatik olarak Uzay’ı çiziyorum resimlerde. Hiç düşünmüyorum o esnada ama bakınca Uzay’ın yüzü çıkıyor, uzun sarı saçlı bir çocuk.