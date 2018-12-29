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Herkes bu işe kalbini koydu

“Börü” isimli özel harekat timinin 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda yaşadıklarını konu edinen “Börü” filmi sinemaseverlerle buluştu.

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“Dağ” film serisiyle adını duyuran Alper Çağlar’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Polis Özel Harekat’ın ilk nesil kurucularından “İrfan Aladağ” karakterini canlandıran oyuncu Mesut Akusta 15 Temmuz gecesi yaşananları, tüm gerçekliğiyle filme yansıtmak adına çok çaba gösterdiklerini söyledi. Akusta, filmin çekimlerinin zorlu geçtiğini kaydederek “Ben kendi adıma mutluyum. Filmde oynarken çok duygulandık, çok etkilendik. Çok ağır bir sorumluluk altına girmiştik fakat bunun üstesinden geldik” dedi. Oyuncu Can Nergis de böyle bir projenin Türkiye’de ilk kez yapıldığına vurgu yaparak “Aksiyon kalitesini yükselttiğimize inanıyorum. Herkes bu işe ruhunu, bedenini, kalbini koydu. O yüzden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.      

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