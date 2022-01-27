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Yaşam

Heyelan sonrası dolgu çalışmalarına başlandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, dün akşam hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana gelen inşaat alanında, dolgu çalışmalarına başlandı.

DHA27 Ocak 2022 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:50
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Karesi'ye bağlı Atatürk Mahallesi Keçeci Sokak'ta yapılacak apartman için hafriyat çalışmaları sırasında, dün saat 22.00 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Kar sularının tıkanmaya yol açmasıyla borulardaki patlama sonrası oluştuğu değerlendiren heyelan nedeniyle 2 apartman, tahliye edildi. İnşaat alanına yakın 18 dairede yaşayanlar, polisevine ve çevredeki otellere yerleştirildi. Bölgede zabıta, polis ve AFAD ekipleri de önlem aldı.

Boşaltılan apartmanlara giriş izni verilmiyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bölge oturanların geceyi güvenli geçirmelerinin sağlandığını belirterek, günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların başladığını söyledi. Toprak kaymasının olduğu alana hafriyat kamyonlarıyla dolgu malzemesi dökülerek, destekleme çalışması yapıldı. Boşaltılan 2 apartmana girişlere ise izin verilmiyor.

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