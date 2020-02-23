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Yaşam

Bingöl'de heyelanda ahırın duvarları çöktü, 8 inek telef oldu

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle ahırın duvarları yıkıldı. Enkaz altında kalan 8 inek, telef oldu.

DHA23 Şubat 2020 Pazar17:27 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 17:27

Genç ilçesinin Meşedalı köyünde, bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu köylülerden İdris Çakırcı'ya ait ahırın duvarları çöktü. Yıkıntı altında kalan 8 inek, telef olurken, 7 büyükbaş ise köy sakinlerince kurtarıldı. Mağdur olduğunu dile getiren İdris Çakırcı, "Sabah büyük gürültüyle uyandım. Heyelanı gördüm ve ahırım çökmüştü. 8 inek telef oldu. Diğer hayvanlar da yardıma gelenlerin sayesinde kurtuldu. Ben hayvancılıkla geçim yapıyorum, heyelan nedeniyle mağdur oldum, yardım bekliyorum" dedi.

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