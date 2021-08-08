Hicri yılbaşı ne zaman 2021? Hicri yılbaşında neler yapılır?

8 Ağustos 2021 Pazar 17:39 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 17:39

Hicri yılbaşı ne zaman 2021? sorusu, Muharrem ayına girecek olmakla beraber merak edilmeye başlandı. Muharrem ayının başlangıcı hicri yılbaşı olarak kabul edilir. Müslümanlar için çok anlamlı olan Hicri Yılbaşında yapılacak ibadetler de çok faziletlidir. Peki Hicri yılbaşında neler yapılır? İşte Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler...

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2021?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar. Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu yıl Ağustos ayına tekabül eden Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü ise Ağustos'un 18'inde kutlanacak.

HİCRİ YILBAŞINDA NELER YAPILIR?

İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen olay, Son Peygamber Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretidir.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler son derece önemlidir. Hicri yılbaşında yapılacak başlıca ibadet Hicri Yılbaşı namazı kılmaktır.

HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?

Hicri Yılbaşı namazının kılınışı ve niyetini sizler için yazdık. Bu önemli günde kılınacak namazın vakti akşam ile yatsı namazları arasındadır ve nafile namazdır.

2 rekatlık bu namaza şöyle niyet edilir;

"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "

Her iki rekatta 7 Fatiha Suresi, 7 Ayet'el Kürsi ve 7 İhlas Suresi okunur. 2. Rekatın sonunda son oturuş yapılır, gereken sureler okunduktan sonra selam verilerek namazdan çıkılır.

Namazın ardından 11 kez;

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir. okunur.

Ardından 11 kez istiğfarı şerif ve 11 Salavat-ı şerif okunur.

Hicri Yılbaşı'nda tesbih namazı da kılınabilir. Tesbih namazı pek çok kandil gecesi ve önemli günlerde kılınacak nafile namazlar arasındadır ve sevabı çokçadır.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem orucu hicri takvime göre muharrem ayının ilk 10 günü tutulur.