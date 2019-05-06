24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9929
  • 6,7134
  • 246.915
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hıdırellez sahurunda niyet edildi, dilekler yazıldı nehre bırakıldı

Edirne'de Hıdırellez sahurunda niyet edildi, kağıtlara yazılan dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hıdırellezin ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Tarihi Sarayiçi'nde Edirne Belediyesi tarafından "sahur sofrası" kuruldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı tribünlerinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve vatandaşlar sahur yaptı.

Edirne Müftülüğü duahanı Nuri Böcekbakan'ın duasıyla eller semaya açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıdrellez ve Kakava'nın Türk milletinin kültürel zenginliğinin bir unsuru, orucun da dini bir gereklilik olduğunu belirterek, bu kültürel zenginlikle dinin gerekliliği birleştirmenin mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Daha sonra Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan, Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne "Barış, sağlık, bereket, kardeşlik" yazılı çelenk bıraktı. Vatandaşlar da köprüden dileklerinin yazılı olduğu kağıtları nehir suyuna attı.

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 gündür kayıptı, acı haber geldi

20 gündür kayıptı, acı haber geldi

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de ateşkes sağlandı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

Başkan Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

YSK’da karar haftası

YSK’da karar haftası
 

POPÜLER HABERLER

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Suç oranı düştü, hapishane mülteci evi oldu...

Suç oranı düştü, hapishane mülteci evi oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA