Hıdırellez, bugün kutlanıyor. 5 Mayıs 2022 Perşembe gecesini 6 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece kutlanan Hıdırellez, birçok kültürde farklı ritüellerle kutlanmaktadır. Baharın gelişini kutlamak isteyen kişiler birbirlerine Hıdırellez mesajları göndererek bu güzel günü sevdikleriyle kutlamak istiyor. En güzel Hıdırellez resimli kutlama mesajlarını haberimizde derledik. Eşinize dostunuza gönderebileceğiniz Hıdırellez mesajları ve sözleri ile bu özel günü hatırlatabilirsiniz. İşte Hıdırellez resimli kutlama mesajları

Hıdırellez, yüzlerce yıldır Türk kültür coğrafyası içerisinde kutlanan bayramlar arasında yer alıyor. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

Hıdırellez'de gül ağacına dilek bağlamak, ateşten atlamak ve para gömmek gibi bazı ritüeller yapılıyor.

Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Hıdırellez, 2022 yılında 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayıp, 6 mayıs Cuma ikindi ezanında bitecek.

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.

Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.

Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

HIDIRELLEZ SÖZLERİ

Selam olsun Hızır ve İlyas'a ve onlara denk gelenlere

Selam olsun buluşanların gününe.

Selam olsun Adem ve Havva'sına .

Evvelime, ahirime,hayr ve şerre, bolluğa ve berekete.

Rabbimin verdiğine, vermediğine ve hikmetine hamdolsun.

Nesi varsa bölüşecek birileri olsun, Nesi yoksa bulup getirecek birileri olsun. Niyet ve dualarımız kabul olsun. Hoşgeldin Hıdırellez!

Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim....Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini amaç bilmiş, kültürümüzün baharı Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum..."

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin.

"Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin. Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... "

"Hızırla İlyasın buluştuğu an, biri mağrıptan, biri maşrıktan iki yıldız doğar, yıldızlar Hızırla İlyasın buluştuğu yerin üstüne kayarak gelirler, tam Hızırla İlyas biribirlerinin elini tutarlarken onlar da birleşirler, tek bir yıldız olurlar."

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allah'a tüm dilek ve dualarımızı iletsin.