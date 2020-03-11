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Yaşam

Hint Okyanusu'nda bir gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katili Türkiye'ye getiriliyor

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

İHA11 Mart 2020 Çarşamba 19:15 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 20:16
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Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Hint Okyanusunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmıştı. Daha sonra, geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A. Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Kaptan Bora Ekşi’nin katil zanlısı Ergin A.’nın olaydan yaklaşık 3 ay sonra bugün, Sri Lanka’nın Colombo şehrinden Türkiye’ye getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

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