Adıyaman'daki Yavuzselim Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde bulunan bir binanın 2. katındaki, E.A.’ya ait evin banyo penceresinden, evde kimsenin olmadığı sırada eve hırsız girdi. Edinilen bilgilere göre eve giren hırsız veya hırsızlar, evde bulunan 1 altın küpe, 600 TL para ve çocukların kumbarasında bulunan yaklaşık 500 TL’lik bozu paraları alarak kayıplara karıştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ev sahibi E.A., eve geldiğinde evinin soyulduğunu hemen fark etti. Ev sahibi oturma odasında bulunan televizyon sehpasındaki yazıyı gördüğünde ise kaygısı şaşkınlığa dönüştü. Sehpanın üzerine hırsız veya hırsızlar “Özür dilerim” yazmıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.