Hırsızlar Bağcılar’da akaryakıt istasyonunu soydu

İstasyon Caddesi’nde bulunan bir benzinliğe giren silahlı ve maskeli 5 hırsız, iş yeri çalışanını tehdit ederek etkisiz hale getirdikten sonra çelik para kasasını çaldı. Hırsızlar, kasayı geldikleri beyaz renkli otomobile yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, olay yerinde delil çalışması yaptı.

Çelik para kasasıyla kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.