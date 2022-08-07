Hırsızlık amacıyla girdiği camide imamı bıçakladı!

Olay, geçen şubat ayında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii'nin içindeki Kuran kursu bölümünde, hırsızlık amacıyla içeri girdiği öne sürülen kişiyi fark eden imam Halil Okumuş, müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında Okumuş'u 3 yerinden bıçaklayan şüpheli kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Serkan Kutlu olduğunu belirledi. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan Serkan Kutlu, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTIM'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmeye teşebbüs', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan Serkan Kutlu'nun yargılanmasına başlandı Mahkemede ifade veren Serkan Kutlu, üzüntüsünü dile getirip, "Olaydan kısa süre önce cezaevinden çıkmıştım. Kalacak yerim yoktu. Hava da soğuktu. Bu nedenle binaya girdim. Müşteki bu durumu fark edince benim yanıma geldi. Saklanmak için girdiğim masanın altından çıkardı. Yere yatırıp hakaretlerde bulundu. Eliyle boynumu bastırdığı için nefes alamıyordum. Elinden kurtulmak için bıçağımı çıkarıp rastgele salladım. Elimden bıçağı alıp yere attı ve bana vurdu. Yere düşen bıçağı elinden kurtulduğumda aldım. Yine bıçağı rasgele sallayıp kaçtım. Kuran kursuna herhangi bir suçu işlemek için girmedim. Kendisiyle husumetim yoktur. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

'AMACI BENİ ÖLDÜRMEKTİ'

Mahkemede ifade veren Halil Okumuş, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Olay günü ikindi namazından sonra kedisini arayan bir kişinin kuran kursu binasının camının açık olduğunu söylediğini belirten Okumuş, "Binaya girdiğimde cam açık değildi. İçeri girdiğimde, kapalı olması gereken bilgisayarın açık olduğunu fark ettim. Bu sırada masanın altında birisinin olduğunu gördüm. Masanın altından çıkan sanık kaçmaya çalıştı. Kendisini kapının önünde tutup yere yatırdım. 'Boğuluyorum' dedi. Bu sırada onu rahatlatmak için, 'Seni polise teslim edeceğim' dedim. Bana, çocuğu olduğunu söyleyerek, polise teslim etmememi istedi. Telefon edip yardım isteyecektim. Cebimde telefon olmadığını fark ettim. Bu arada bir elimle de onu tutuyordum. Bunun üzerine cebinden bıçağı çıkartıp beni sırtımdan ve çenemden bıçakladı. Aramızda boğuşma yaşandı. Onu dışarı atmayı başardım. Buna rağmen zorla içeri girip bu kez beni göğsümden iki bıçak darbesiyle yaraladı. Amacı beni öldürmekti" dedi.

ADLI TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Avukatların dinlenmesiyle devam eden duruşma sonrası mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Halil Okumuş'u, aldığı bıçak darbeleri sonucu vücudun da kalıcı rahatsızlığın olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk etti. (DHA)