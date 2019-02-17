Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı
Fatih’te motosiklet çalarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.
- İHA
Fatih’te 10 Şubat Pazar günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahsın motosikleti iterek götürdüğü görülen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, zanlıyı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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