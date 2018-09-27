Karaman'da yüksek gerilim trafosundan kablo hırsızlığı yapmak isteyen bir kişi, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Konya’ya gelen Şirin Eryılmaz (36) ile arkadaşı Hüseyin B. (40), kiraladıkları hafif ticari araçla Karaman’a hareket etti. Karaman’ın Kisecik köyünde bulunan bir yüksek gerilim trafosuna kapıyı kırıp giren şüphelilerden Şirin Eryılmaz, yüksek gerilim akımına kapıldı. Yere düşen arkadaşının hareketsiz kaldığını gören Hüseyin B., yakınlarda bulunan mevsimlik işçilerden yardım istedi. Şirin Eryılmaz’ın kendine gelmemesi üzerine jandarmaya ve ambulansa haber verildi.

Ölen şüphelinin arkadaşı: "Tuvalet ihtiyacını karşılamak için trafoya girdi"

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede Şirin Eryılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kiralık olan aracın bagajında bakır kablo ile demir makası ele geçirdi. Hayatını kaybeden şüphelinin arkadaşı Hüseyin B. de gözaltına alındı. Hüseyin B., jandarmaya verdiği ilk ifadede arkadaşının tuvalet ihtiyacını karşılamak için trafo merkezine girdiğini öne sürdü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şirin Eryılmaz’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin Konya’dan araç kiraladıktan sonra yol boyunca kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.