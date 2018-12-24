Hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli: Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından 21 Aralık'ta İstanbul'da 8 ilçe ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürelen Şükrü L'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramada 3 dizüstü bilgisayar, 2 televizyon, 2 scooter, hırsızlık suçunda kullanılan aletler ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ekim'den 21 Aralık'a kadar kent genelinde 61 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin evlerden aldıkları anahtarla da 11 otomobil çaldıkları, ele geçirilen 8 otomobilin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin lüks sitelere sabaha karşı 04.00-06.00 arasında 3-4 kişilik ekipler halinde kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan 45 dosya klasöründen oluşan evrak 6 polis tarafından taşındığı görüldü.

Kadın şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına tepki gösterirken, diğer bir şüpheli de "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda." şeklinde bağırdı.