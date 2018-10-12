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Nevşehir'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Nevşehir il merkezinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılardan 1'i kendini görüntüleyen muhabire, 'Çek bizi, çek en güzel şekilde çek” diye seslendi.

  • İHA
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Cami Cedit Mahallesi Kebir Caddesi’nde erkeklere cinsel tacizde bulunarak tırnakçılık yöntemiyle paralarını çalan Fırtına A. ve Sevda A.’nın yanı sıra Emre T. ve Cüneyt K., 2 kişiden bin 550 lira para çaldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince plakası tespit edilen araç, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen ortak çalışma sonrası yakalandı. Araç içerisinde bulunan kadın şüpheliler Fırtına A., Sevda A. ve Emre T. ile Cüneyt K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden bir tanesi yüzünü saklarken bir diğeri ise kendilerini görüntüleyen muhabire “Çek bizi, çek en güzel şekilde çek” demesi dikkatlerden kaçmadı.
 
 Hırsızlık şüphelilerinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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