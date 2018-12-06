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Hırsızlık zanlısının evinden 3 kamyon eşya çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hırsızlık zanlısının evine yapılan baskında çalıntı olduğu değerlendirilen gelinlikten, matkaba, motosiklet, akü ve jeneratöre varana kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Çivril’de çalışmaların devam ettiği bir karayolu şantiyesinden 7 ton akaryakıt çalınmasından sonra Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çivril-Dinar karayolunu yapan firmanın Beydilli Mahallesi'ndeki şantiyesinden 7 ton mazot çalınmasından sonra operasyon başlatan jandarma timleri Irgıllı Mahallesi'nde H.T. isimli şahsı (35) takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında 4 ton mazot ile birlikte çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda motosiklet, 17 av tüfeği, spiral, matkap, gelinlik, çelik kasa, jeneratör, çok sayıda kamyon ve iş makinesi aküsü, 35 bin lira nakit para ile 40 adet senet ele geçirildi. H.T.’nin evinde 2 gün boyunca arama yapan jandarma evden çıkan malzemeleri 3 kamyonla yediemin deposuna götürürken şahsın daha önce hırsızlıktan sabıkasının olduğu ve operasyonla Çivril’de çok sayıda hırsızlık olayının aydınlatıldığı ifade edildi. Şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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