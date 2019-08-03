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Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevli Çetin Övgün, Aydın'da toprağa verildi

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevli olan Çetin Övgün (28), motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Övgün'ün cenazesi memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.

  • DHA
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Hollanda Kraliyet Ordusu Hava Arama Timi'nde görevli Çetin Övgün, 30 Temmuz'da Veghel beldesi yakınlarında geçirdiği motosiklet kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve atar damarı yırtıldığı belirlenen Övgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
 
Teknolojiye merakı ile bilinen, amirleri ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Övgün'ün ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Övgün için ilk tören Hollanda'da görev aldığı birlikte yapıldı. Askeri kıyafetleri giydirilerek yapılan törenin ardından Övgün'ün cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi olan Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.  
 
Hollanda Kraliyet Ordusu'nda Hava Arama Timi'nde görevli tek Türk olduğu belirtilen Övgün için dün Nazilli Koca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve sevenlerinin gözyaşı döktüğü Övgün, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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