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Hollandalı Anna canlı yayında Müslüman oldu

Hollandalı Anna, sahur programında, ilâhiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun yardımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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Atv ekranında Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu, Ramazan boyunca Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan iftar ve sahur programında, önceki gece seyirciler arasında yurt dışından gelenler de vardı.
 
Sabah gazetesinin haberine göre; izleyiciler arasında bulunan Anna, mikrofonu eline alarak, Hatipoğlu'na Hollanda'dan geldiğini ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Annesi Hollandalı, babası Azerbaycanlı olan Anna'nın Türk nişanlısı, "Anna'nın bu kararına benim hiçbir katkım yok. Kendisi araştırdı ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Ben de size getirdim" dedi.
 
Bu istek üzerine çifti yanına çağıran Hatipoğlu, "Aramıza hoşgeldin, bu isteğin beni çok mutlu" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Allah, Adem'i yarattığı günden bu yana sürekli elçiler gönderdi. Onlar da insanlara doğru yolu öğrettiler. Biz tüm peygamberlere iman ediyoruz. Hz. Muhammed son peygamberdir. Son kitap olan Kur'an-ı Kerim; insanların mutluluğu, hidayeti, dünya barışı için evrensel prensipler koyuyor. Bunları anlatıyorum sana çünkü Müslüman olacaksan bunları kabul etmen gerekiyor. Yaşadığımız sürece haramdan kaçınıyoruz. Allah'ın 'Yapın' dediği emirleri yerine getiriyoruz. Öldükten sonra ise yeniden dirileceğiz ve hesaba çekileceğiz."
 
 
İSMİNİ TUANA OLARAK DEĞİŞTİRDİ
 
Hollandalı Anna, Müslüman olmak için katıldığı sahur programında Nihat Hatipoğlu'nun Müslümanlıkla ilgili anlattıklarını pür dikkat dinledi. Ardından Anna, "Dediklerinizi aynen kabul ediyorum, yaşadığım sürece, elimden geldiğince bunlara dikkat edeceğim" dedikten sonra Hatipoğlu'nun yardımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
 
Anna, adını da Tuana olarak değiştirdi.

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