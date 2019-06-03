Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

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Hollandalı gazeteci Müslüman olmadığı halde ramazan boyunca oruç tuttu

Hollanda'da muhabirlik yapan Ard Schouten, Müslüman olmadığı halde ramazan boyunca oruç tutarak bir ilki yaşadı.

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Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad Utrecht'in muhabiri Hollandalı Ard Schouten, oruçluların halini hissetmek ve bunu yaşamak için ramazan ayı boyunca oruç tuttu.

Schouten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda oruç tutmasının nedeninin iki yıl önce spor muhabiriyken Feyenoord Kulübünde futbolcu olan Fas kökenli Yassin Ayoub'a oruçla ilgili sorusu üzerine geliştiğini söyledi.

Schouten, şunları kaydetti: "Ayoub'a, 'Oruç tuttuğun halde nasıl futbol oynayıp başarılı oluyorsun.' sorusunu sordum. O da bana 'Bunu anlamak için kendin hissedip yaşaman lazım.' cevabını verdi. Ben de bu yıl bunu hatırlayarak, Utrecht'te mart ayında yaşanan saldırıdan sonra insanların birleştirici olması, ön yargı yerine bir araya gelmesi gerektiğini düşündüğüm için bu tecrübeyi yaşamanın tam zamanı olduğuna karar verdim."

Schouten, oruç tutmakta zorlanmadığına ve futbolcuyu şimdi daha iyi anladığına dikkati çekerek, "Sadece orucun ortasında bir gün çok zorlandım ve bırakmayı düşündüm. Spor antrenörüm ve eşim beni ikna ederek bıraktığım zaman çok pişman olacağımı söyleyerek beni ikna ettiler. Bence de haklılardı." dedi.

Başka bir dini tanımanın kendisi için güzel bir imkan olduğuna işaret eden Schouten, "Ramazan ayında davet üzerine bazı ailelerin evinde birlikte iftar yaptım ve birkaç kez de camilerin organize ettiği iftarlara katıldım. Diğer günler ise evimde iftar yaptım. Benim için en zor olanı gece sahuru yalnız yapmak oldu. Kendimi geceleri yalnız hissettim. Ailem akşam yemeğini yerken oruç tutmama rağmen aileyle bir arada olma zamanını önemli bulduğum için yanlarında oturuyordum." diye konuştu.

Kendisine yakın olan kişilerin oruç tutmasını çok iyi karşıladıklarını ve destek olduklarını vurgulayan Schouten, şunları söyledi: "Bunu neden ve ne için yaptığımı, niyetimi çok iyi anlıyorlardı. Başlarda sosyal medyadan özellikle İslam karşıtı kişilerden çok olumsuz tepkiler aldım. Beni vatan haini yerine koydular. Bu başlarda kafama takılıyordu fakat daha sonra ne için yaptığımı ve niyetimi bildiğim için üstesinden geldim. Ben insanların ne olursa olsun birbirlerine karşı ön yargılı olmamalarını önemli buluyorum."

Ramazan Bayramı'nı da yaşamak istediğini, bunun için davet beklediğini aktaran Schouten, bayramın aileler arasında kutlandığını bilmesine rağmen ramazan ayının bu kısmını da yaşamak istediğini kaydetti.

Schouten, farklı bir tecrübe edindiğini, çevresinin de merak ettiği bir daha ramazanda oruç tutup tutmayacağını ise şu an bilmediğini dile getirdi.

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