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Hollywood’dan ödül kargo ile geldi

Amerika'da düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali’nde “Kar Zamanı” filmiyle “En İyi Sinematografi” ödülüne layık görülen ancak ödülü almak için Hollywood’a gidemeyen yönetmen Cevahir Çokbilir, kargoyla gelen ödülüne kavuştu.

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Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını “Kar Zamanı” filmiyle beyaz perdeye aktaran ve bu filmle 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından “En İyi Sinematografi” ödülüne layık görülen Cevahir Çokbilir, “Ödülümü Hollywood’da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı. Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bir yönetmen için Hollywood’dan ödül almak çok önemli” diye konuştu.  

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