Hortum felaketinin yaşandığı Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısı
Hortum felaketinin yaşandığı Antalya'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülürken ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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