19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9674
  • 6,7026
  • 244.414
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan ve 98 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Acar için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından, "24 Ocak 2019'da yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs'ta Kemer Sanayi Sitesi Camisi'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla-Ahmet Acar." paylaşımında bulundu.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kaybolduğu bölgede Antalya, İstanbul ve Niğde gibi farklı illerden gelen ekiplerin arama yaptığını söyledi.

"Kızım acaba çıkar mı diye hep umutla bekledim ama olmadı. Kızımdan helallik almak için gıyabi cenaze namazı kılacağız. İslam'ın gerektirdiği gibi ruhunun öbür tarafa gitmesi için tören yapacağız." diyen Acar, farklı noktalarda sürekli arama yapıldığını ancak kızına ulaşılamadığını dile getirdi.

- YENİDEN ÇALIŞMA YAPILACAK

Acar, jandarma, sahil güvenlik ve sualtı ekibinin yeniden derede çalışmalara başlayacağını belirterek, eşinin de kendisinin de kötü durumda olduğunu anlattı.

Daha önce kızının tarağından saç telleri ve kendisinden kan örnekleri alındığını ifade eden Acar, çalışma yapılması için derenin suyunun başka yere yönlendirildiğini aktardı.

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gece yarısı ortalık birbirine girdi! Tam 12 araç...

Gece yarısı ortalık birbirine girdi! Tam 12 araç...

Orgeneral böyle kraliçe oldu

Orgeneral böyle kraliçe oldu

TKPML’li teröristler yakalandı

TKPML’li teröristler yakalandı

Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi

Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi

2 çocuk kayboldu... Tüm ilçe seferber oldu

2 çocuk kayboldu... Tüm ilçe seferber oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü
 

POPÜLER HABERLER

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Japonya'da yeni imparatorun ilk günü

Japonya'da yeni imparatorun ilk günü

24 TV canlı yayınında sürpriz konuk

24 TV canlı yayınında sürpriz konuk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA