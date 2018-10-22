Hoş geldin öğretmenim!

Yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği okula, öğretmen ataması yapılmadı. Ekonomik durumu iyi olmayan aileler çocuklarını uzaktaki okullara gönderemedi. Ancak bu yıl da öğretmen ataması yapılmayınca umutla bekleyen öğrenciler ve aileleri, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bunun üzerine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın talimatıyla okula 8 öğretmen gönderildi. Öğretmenlerin gelmesi üzerine de kapsamlı temizlik yapılıp, sınıflara sıralar yerleştirildi. Bu sıralara 90 öğrenci oturup, ders yapmaya başladı. Okul bahçesinde oynayıp, sınıfları dolduran öğrenciler, yetkililere teşekkür etti.