15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3114
  • 6,0764
  • 224.507
  • 104.582
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Rusya’nın Petersburg şehrinden havalanarak Antalya’ya hareket eden uçak, bir yolcunun sorun çıkarması nedeniyle Soçi'ye acil iniş yaptı. Hostes uçağı birbirine katan sorunlu yolcuyu koltuğuna bağlanarak zapt edilmeye çalıştığı öğrenildi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün Rusya’nın Petersburg Havaalanı'ndan Antalya’ya gitmek üzere saat 13.30’da havalanan FV5863 uçuş numaralı Rus Havayollarına ait uçak, bir yolcunun uçağın içerisindeki yolculara sataşıp bir kadın yolcuya saldırması üzerine Soçi’ye acil iniş yaptı. Yolcu sakinleştirilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Önce uçağın içerisinde bir kadın yolcuya küfürler ettiği öğrenilen yolcu, daha sonra kadına saldırdı. Bunun üzerine uçakta görevli bir güvenlik görevlisi ile hostes yolcuyu engellemeye çalıştı. 33 yaşındaki erkek yolcu, güçlükle hostes koltuğuna oturtularak emniyet kemerleriyle bağlandı. Güvenlik görevlisi, problemli yolcuyu kollarından tutarak engellemeye çalıştı. Saldırılarına koltukta da devam eden yolcu, hem güvenlik görevlisine hem hostese yumruklu saldırıda bulununca hostes eline aldığı kırmızı kemerle bağlanması için güvenlik görevlisine yardımcı olmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi güçlükle de olsa yolcuyu koltukta tutmayı başardı. 

Problemli yolcunun kontrol altına alınmasından sonra pilotun Rusya’nın Soçi şehrine indirdiği uçak, burada bir süre beklemek zorunda kaldı. Havaalanına gelen Rus polisi, sorunlu yolcuyu gözaltına aldı. İlk sorgusu havaalanında yapılan yolcunun alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma başlatılan olayla ilgili yolcu hakkında dava açıldı. Uçak ise Soçi’den Antalya’ya 1,5 saat sonra hareket edebildi. 

 

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

48 pilot hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

48 pilot hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

Filipinler'de misilleme şüphesi! Camiye saldırı

Filipinler'de misilleme şüphesi! Camiye saldırı

Korkunç bilanço: Ölü sayısı yükseliyor

Korkunç bilanço: Ölü sayısı yükseliyor

Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Öğrenciler mağdur olmayacak

Öğrenciler mağdur olmayacak

Dünya devine kötü haber! Eridi

Dünya devine kötü haber! Eridi
 

POPÜLER HABERLER

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA