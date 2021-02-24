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Yaşam

Hurda minibüste kaçak alkol yakalandı

Muğla'da park halindeki hurda minibüste 550 litre etil alkol ele geçirildi.

DHA24 Şubat 2021 Çarşamba 19:17 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:18
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki plakasız hurda minibüste, 550 litre etil alkol ele geçirildi. Minibüs sahibi U.B. (28), polise verdiği ifadesinde, aracında bulunan etil alkollerden bilgisinin olmadığını söyledi.

Armutalan Mahallesi, 551 Sokak'ta oturan bir kişi, zabıta ekiplerini arayarak, park halindeki bir minibüsten ağır alkol kokusu geldiği ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri durumu, Marmaris İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bildirdi. Polis ekiplerinin, minibüste yaptığı aramada, 5 litrelik bidonlarda toplam 550 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen alkol, imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne gönderildi. Üzerinde plakası bulunmayan minibüsün şase numarasından, sahibinin U.B. olduğu tespit edildi. Polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan U.B., minibüsü bir yıl önce hurdaya ayırdığını ve park ederek bıraktığını söyledi. U.B., minibüsün kapılarının bilgisi dışında açıldığını, bulunan etil alkollerle kendisinin bir ilgisinin olmadığını kaydetti. Polis, etil alkolleri hurda minibüse koyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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