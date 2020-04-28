Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu

İHA 28 Nisan 2020 Salı 05:34 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 05:34

Yangın, Ümraniye’de yer alan Azade Sokak’ta saat 03.30’da bulunan hurdalık bir alanda çıktı. Kesin nedeni bilinmeyen yangına kağıt toplayan işçiler müdahale de yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Belirtilen adrese Ümraniye, Kayışdağı ve Dudullu İtfaiye ekipleri geldi. Onlarca itfaiye eri yangına dört koldan müdahale ederken işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerin boş olması faciayı önledi. Konteynerde ki yangına müdahale edebilmek için uzun süre uğraş veren itfaiye ekipleri yangını başarıyla kontrol altına almayı başardı. İki saate yakın soğutma çalışmasına devam eden itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı gelmesi alevlerin diğer hurdalık alanlara sıçramasını engelledi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.