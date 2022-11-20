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Yaşam

Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu

Gaziantep'te, husumetli olan 2 aile kavga ederken, bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

DHA20 Kasım 2022 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu
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Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sıraç Çeliktop (5), Serdar Aşık (9) ve Zeki Avcı'ya (10) isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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