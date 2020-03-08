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Yaşam

Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

Batman'da husumetli aileleri barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada vurulan Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA08 Mart 2020 Pazar 07:28 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 08:43

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Batman merkeze bağlı Demirbilek Köyünde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir’in ağabeyi Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir araya girdi. Özdemir’in araya girmesine rağmen taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada kuruşunu isabet ettiği Ferit Özdemir ve iki kişi yaralandı. Batman’da özel bir hastaneye oradan da Malatya’ya sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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