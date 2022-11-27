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Yaşam

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma!

Bahçelievler'de husumetli olduğu kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, aynı aileden 4 kişiye sopalarla saldırarak, darbetti. Şüpheliler sokaktan havaya ateş ederek ayrılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA27 Kasım 2022 Pazar 07:01 - Güncelleme:
Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma!
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Olay, Çobançeşme Mahallesi Çoruh Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, bağırmaya başladı. Sesleri duyarak aşağıya inen aynı aileden 4 kişi, sokağa gelen kalabalık tarafından feci şekilde darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar havaya silahla ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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