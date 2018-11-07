Huzurevinde haşere ilacından 14 kişi zehirlendi
Kastamonu Huzurevi´nde 2´si personel 14 kişi haşere ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kastamonu Huzurevi sakinlerinin kusma ve mide bulantısı şikayetinin artması nedeniyle durum sağlık ekiplerine bildirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri huzurevi zemin katındaki haşere ilaçlama işleminden dolayı yaşlıların zehirlendiğini tespit etti. Huzurevindeki görevli 2 personel ve 12 huzurevi sakini ambulanslarla kentteki özel ve devlet hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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