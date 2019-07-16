Huzurlu topraklardan bereket fışkırıyor

Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK’nın saldırıları sebebiyle göç etmek zorunda kalan Ulukaya Köyü sakinleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla döndükleri topraklarında tarım ve hayvancılık yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Göç ettikleri yerlerde aradıkları huzuru bulamayan köylüler, yıllar sonra döndükleri Ulukaya’da kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve üretiyor.

HASRET SONA ERDİ

Büyük şehirlerin stresinden kurtulan köylüler, yıllar sonra doğdukları topraklarda huzurlu bir hayata kavuşmanın keyfini çıkarıyor. Yirmi yıllık hasretin ardından doğdukları topraklara dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını belirten Ulukaya Köyü Muhtarı Tahsin Tetik, “Şu ana kadar 25 aile köye, 30 aile de köye bağlı 4 mezraya dönüş yaptı. Bu dönüşler devam ediyor. Terör olaylarının en fazla yaşandığı dönemde köyümüzde şehitler verdik, çok acılı günler yaşadık. Devletimiz huzuru ve güveni sağladıktan sonra köye dönenler rahatlıkla bağını, bostanını ekiyor, hayvancılık yapıyor” diye konuştu.