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Huzurlu topraklardan bereket fışkırıyor

Terör saldırıları sebebiyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına, sağlanan huzurun ardından 20 yıl sonra dönen Muş’un Ulukaya Köyü sakinleri, kendi arazilerinde tarım yapmanın sevincini yaşıyor. 

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Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK’nın saldırıları sebebiyle göç etmek zorunda kalan Ulukaya Köyü sakinleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla döndükleri topraklarında tarım ve hayvancılık yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Göç ettikleri yerlerde aradıkları huzuru bulamayan köylüler, yıllar sonra döndükleri Ulukaya’da kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve üretiyor. 

HASRET SONA ERDİ           

Büyük şehirlerin stresinden kurtulan köylüler, yıllar sonra doğdukları topraklarda huzurlu bir hayata kavuşmanın keyfini çıkarıyor. Yirmi yıllık hasretin ardından doğdukları topraklara dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını belirten Ulukaya Köyü Muhtarı Tahsin Tetik, “Şu ana kadar 25 aile köye, 30 aile de köye bağlı 4 mezraya dönüş yaptı. Bu dönüşler devam ediyor. Terör olaylarının en fazla yaşandığı dönemde köyümüzde şehitler verdik, çok acılı günler yaşadık. Devletimiz huzuru ve güveni sağladıktan sonra köye dönenler rahatlıkla bağını, bostanını ekiyor, hayvancılık yapıyor” diye konuştu.      

LAVANTA KOKULU BAL  

Şırnak-Hakkari ve Van üçgeninde yer alan yıllarca terörle anılan Faraşin Yaylası da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuştu. Beytüşşebap İlçesi’ndeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, şimdi besicilerin yanı sıra bal üreticilerine de ev sahipliği yapıyor. Binlerce endemik bitki çeşidine sahip yaylaya 35 bin kovanla çıkan 300 arıcı, lavanta kokulu organik bal üretiyor. Şırnak Valiliği’nin öncülüğünde yapılan çalışmayla ‘Şehri Nuh’ adıyla markalaşan Beytüşşebap balı, lavanta kokulu tadıyla tüketicilerin aradığı ürün haline geldi. 

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

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