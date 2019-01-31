İBB, müzikle “İyi Akşamlar İstanbul” diyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı şehre yeni bir ses, şehrin sakinlerine yeni bir soluk kazandırmak için “İyi Akşamlar İstanbul!” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, metro istasyonları ve Şehir Hatları vapurlarında belirlenen güzergahlarda, her gün saat 16.00 - 19.00 arası, profesyonel müzisyenler kurulan mini sahnelerde konser veriyor. Projeyle, müziğin İstanbul’un özel kimliği haline getirilmesi ve sanata olan ilginin artmasını hedefleniyor.

İSTANBUL’UN YENİ KONSER MEKÂNLARI: METRO İSTASYONLARI VE VAPURLAR

Proje kapsamında, Şehir Hatları vapurlarında ve metro istasyonlarında küçük konser alanları oluşturuldu. Bu alanlarda, profesyonel müzik grupları haftanın 7 günü saat 16.00 – 19.00 arası İstanbullulara canlı performanslarıyla eşlik ediyor.

Konserlerde keman-kanun, flüt-gitar, klarnet-gitar, gitar-ney, keman-gitar, balaban-tar, akordeon-keman, brass grubu, yaylı quartet ve çello-viyola-keman kullanılıyor. Gruplar; cazdan Klasik Türk Müziği’ne, dünya müziğinden Türk Halk Müziğine, Klasik Batı Müziği’nden pop müziğe geniş bir repertuvarla sahne alıyor.

“İyi Akşamlar İstanbul!” projesi kapsamında, metrolarda 21 noktada konserler gerçekleşiyor. Bu istasyonlar şöyle: Taksim, Yenikapı, Vezneciler, Levent, İTÜ, Hacıosman, Aksaray, Kirazlı, Ataköy Şirinevler, Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Ünalan, Kozyatağı, Bostancı, Pendik, Tavşantepe, Üsküdar, Altunizade, Ümraniye, Yamanevler ve Çekmeköy.

Şehir Hatları vapurlarında ise; Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Beşiktaş, Kadıköy – Karaköy ve Üsküdar – Eminönü hatlarında konserler devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI DA PROJEYE DAHİL OLACAK

Metro istasyonları ve vapurlarda başlayan “İyi Akşamlar İstanbul!” konserlerinin bir diğer rotası İstanbul Havalimanı olacak. Önümüzdeki aydan itibaren havalimanının iç hatlar bölümünde belirlenen iki noktaya mini konser alanları kurulacak. Böylece yolcular, İstanbul’dan müzikle uğurlanıp yine müzikle karşılanmış olacaklar.

KONSERLER BAHARLA BİRLİKTE MEYDANLARA TAŞINACAK

Kış mevsimi sebebiyle kapalı alanlarda başlayan “İyi Akşamlar İstanbul!” konserleri, baharda havaların ısınmasıyla birlikte meydanlara taşınacak. Böylece müziğin daha çok İstanbullu ve ziyaretçiye ulaşması amaçlanıyor. “İyi Akşamlar İstanbul!” Nisan ayı sonuna kadar İstanbulluları evlerine uğurlamaya devam edecek.