İBB, STK'ları hibe ve destek programları hakkında bilgilendirecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği “Living Lab–Yaşam Merkezi” projesinden ilham alınarak il geneline yayılan “Zemin İstanbul”, şimdi de kapılarını Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) açıyor. Ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’lar, “AB Hibe Programları, İSTKA Destekleri ve Zemin İstanbul Fırsatları” hakkında bilgilendirilecek

UZMANLAR HİBE VE DESTEK FIRSATLARINI ANLATACAK

Şişhane Metro İstasyonu’nda yer alan Zemin İstanbul’da düzenlenecek bilgilendirme programına kayıtlar devam ediyor. Kontenjanın sınırlı olduğu program için başvurular 16 Aralık Pazar günü sona eriyor. Eğitimler 19 Aralık Çarşamba günü başlayacak ve bir gün sürecek. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan bir uzman AB Hibe Programları hakkında katılımcıları bilgilendirecek. İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) bir uzman İSTKA destekleriyle alakalı sunum yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir uzman da Zemin İstanbul’daki fırsatlar hakkında bilgi verecek. Bu sayede katılımcıların hibe ve destek programları kapsamında sunulan fırsatlardan haberdar olmaları amaçlanıyor.

PROGRAMA KATILIM ÜCRETSİZ

Bilgilendirme programı için her STK en fazla iki tane temsilci gönderebilecek. Tamamen ücretsiz verilen bilgilendirme programına kayıt yaptırmak isteyenler http://zeministanbul.ist adresinde yer alan “Duyurular” kategorisinden başvuru işlemlerini yapabilir. Gerekli incelemenin ardından uygun görülen STK’lar programa davet edilecek.