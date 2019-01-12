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İBB’den ‘İstanbul Dil Merkezi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi’nin, 15-25 yaş grubu gençler için hayata geçireceği ‘İstanbul Dil Merkezi’, 1 Şubat’ta hizmete açılacak.         

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İBB Gençlik Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler hız kesmeden sürüyor. 

Ücretsiz sertifikalı 

15-25 yaş grubunun katılımına açık olan yabancı dil kursları vasıtasıyla kursiyerler, ücretsiz yabancı dil eğitimi almanın yanı sıra farklı kültürleri tanıma imkanı da buluyor. Bugüne kadar 2 bini aşkın gence dil eğitimi veren Gençlik Meclisi, bu eğitimleri bir araya toplamak için İstanbul Dil Merkezi’ni kuracak. İstanbul’un farklı bölgelerinde eğitim verecek merkez, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Çince, Korece, Farsça ve Türkçe olmak üzere 12 dilde temel, orta ve yüksek düzeyde ücretsiz, sertifikalı yabancı dil eğitimi ile gençleri geleceğe hazırlayarak, dünya ile entegrasyonlarını sağlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, bugüne kadar düzenledikleri yabancı dil kurslarının gençlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. İngilizce ve Almanca eğitimleri ile başlayan kursların, talepler doğrultusunda zamanla 12 dile yükseldiğini ifade eden Ağırbaş, küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmenin zorunluluk olduğunu ve bu alanda kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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