İBB’den vefatının 20. yılında Barış Manço anma seferi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları’na ait Barış Manço vapuru 3 Şubat’ta çok anlamlı bir anma programı için sefer yapacak. Türkiye’nin Barış Abisi, vefatının 20. Yıldönümünde, 7’den 77’ye tüm sevenlerinin katılımıyla düzenlenecek Geleneksel Barış Manço Vapur etkinliği ile anılacak. Manço’nun ailesi ve sevenleri, Barış Manço Vapuru ile saat 10.30’da Kadıköy’den hareket edecek Beşiktaş’a uğrayarak saat 12.00’de Kanlıca Mezarlığı’nda bulunan kabristana gidecek.

AİLESİ VE DOSTLARI BARIŞ MANÇO ŞARKILARINI SESLENDİRECEK

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma seferine Barış Manço’nun ailesi, dostları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sevenleri katılacak.

İBB Şehir Hatları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Barış Manço Vapur Etkinliği'nde; Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço ve sevenleri Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini seslendirecek. Ayrıca İzmir'li Barış Manço severlerin kurduğu İz Manço ekibi de canlı performansı ile vapurda bir Barış Manço konseri verecek.

Sanatın her dalından temsilcilerin katılacağı, müziğin eksik olmayacağı organizasyon 3 Şubat 2019 Pazar günü düzenlenecek.

PROGRAM:

SAAT: 10:30 KADIKÖY İSKELESİNDEN BEŞİKTAŞ’A HAREKET

SAAT: 11:00 BEŞİKTAŞ İSKELESİNDEN HAREKET

SAAT: 12:00 KANLICA İSKELESİNE VARIŞ

SAAT: 12:00-13:30 BARIŞ MANÇO KABRİSTANI ZİYARET (KANLICA MEZARLIĞI)

SAAT: 13:40 KANLICA İSKELESİ DÖNÜŞ HAREKET

SAAT: 14:40 BEŞİKTAŞ İSKELESİNE VARIŞ

SAAT: 15:10 BEŞİKTAŞ’TAN KADIKÖY İSKELESİNE VARIŞ VE ETKİNLİK SONU