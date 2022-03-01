İbn-i Sina tam 1000 yıl önce açıkladı! Bu besinlere hücum ediliyor...

1 Mart 2022 Salı 22:27 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:32

Sağlıklı ve insan vücuduna faydalı besinler toplumda insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Ünlü hekim İbn-i Sina bundan tam 1000 yıl önce yazdığı El-Kanün Fi't-Tıbb isimli kitabında insanlara faydalı olan besinleri yazdı. İşte detaylar...

İBN-İ SİNA'NIN TAVSİYE ETTİĞİ BESİNLER

KUŞKONMAZ

Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir.

Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz; niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir.

SUSAM

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunan susam, kalbe iyi gelir. Yüksek oranda lesitin içeren susam yağı ise beyin ve sinir hücrelerini destekler. Ayrıca iyi bir kalsiyum kaynağı olan susam, tırnak sağlığı için de oldukça faydalıdır.

BEYAZ LEBLEBİ

Beyaz leblebi, midedeki asit oranını dengeleyerek yanma ve ekşime gibi sağlık problemlerine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır ve bedeni ısıtır.

SÜT

Süt, yorgun ve gergin insanların gıdasıdır. Bu nedenle vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içmeye özen gösteriniz.

BADEM

Göğüs hastalığı gibi bir şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içmeniz tavsiye edilir.