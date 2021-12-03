İbrahim usta protez bacağıyla tezgahının başına geçip engelli araçlarını tamir ediyor

AA 3 Aralık 2021 Cuma 11:33 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:33

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Altındağ, 2019 yılında geçirdiği iş kazasında sol bacağını kaybetti.

Kazanın ardından hayata küsmeyen Altındağ, geçen yıl protez bacağıyla yaşama bir kez daha bağlandı. Kısa sürede protez bacağına alışan Altındağ, tüm zorluklara rağmen iş hayatına atılmaya karar verdi.

Küçük bir tamirhane açan Altındağ, engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye ve elektrikli bisikletlerin arızalarını gideriyor.

Altındağ'ın azmi görenlerin takdirini topluyor.

- "ENGELLİ OLUŞUM BANA BİR ENGEL DEĞİL"

İbrahim Altındağ, AA muhabirine, kaza geçirdiği andan itibaren dirayetini hiçbir zaman kaybetmediğini anlattı.

Altındağ, "İrademi her zaman yüksek tuttum. İlk protez taktığım zaman, kendimi hemen dışarı attım. Moralim daha fazla arttı. Süreç uzun olduğu için biraz zorlandığımız zaman oldu. Ama ben bunu hiçbir zaman engel olarak görmedim. Kendimi bir engeliymiş gibi düşünmedim, düşünmüyorum da. Sadece normal işlerimizi yaparken süreç ve zaman olarak biraz daha yavaş hareket ediyorum." diye konuştu.

Her işini rahatlıkla yaptığını aktaran Altındağ, geçen yıl engelli araçlarını tamir etmek amacıyla atölyesini açtığını dile getirdi.

Altındağ, şöyle devam etti:

"Attan düşenin halini attan düşen iyi bilir. Hayata tutunmak, hem bir şeylerle meşgul olmak, hem de geçim için ne yapabilirim diye düşündüğümde engellilerle ilgili iş yapmak aklıma geldi. Engellilerin en büyük problemi engelli araçlarının tamiri, bakımı. Bu sektörde bir boşluk olduğunu gördüm. Mesleki anlamda da bir deneyimim var. Ani bir kararla işletmemi faaliyete geçirdim. Engelli oluşum bana bir engel değil. Hayat devam ediyor, bir şekilde kendimize hayatın içerisinde yer edinmek zorundayız. Böyle olduktan sonra karamsar olmayı istemiyorum. Günümü ve hayatımı dolu dolu yaşamak istiyorum."

Bazı vatandaşların engelli araçlarını getirdiklerinde kendisini gördüklerinde "acaba talebimizi karşılayabilecek mi" diye düşündüklerini ifade eden Altındağ, araçları tamir edildiğinde tüm ön yargıların da ortadan kalktığını kaydetti.

Engellilerin hayata küsmemesi gerektiğini vurgulayan Altındağ, "İnsanoğlunun üstünden gelemeyeceği, beceremeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki azmetsinler. Hayata küstüğünüz zaman, boş bir balon olarak düşünün, şişiriyorsunuz balonu, zamanla sönüyor ve en sonra ömrünü bitiriyor. Böyle olmamak gerekiyor." dedi.