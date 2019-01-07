İç çamaşırından 10 gram kokain çıktı

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu istihbari çalışması sonucunda İstanbul’dan tedarik ettikleri kokaini Adapazarı’nda pazarlayacakları duyumunu alması sonrasında şahısları takibe aldı. İstanbul ilinden jeeple yola çıkan 3 şahıs, seyir halindeyken Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri tarafından durduruldu. Jeep içinde bulunan şoför B.S. ve, U.B., A.Ö., gözaltına alındı. Jandarma ekipleri araçta ve şahısların üstünde yaptıkları armada araç şoförü B.S.’nin iç çamaşırının cebine sakladığı yaklaşık 10 gram kokain maddesi ve toplam da 4 bin 200 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B., ve A.Ö., isimli şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, şoför B.S., ise "Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak ve Ticaretini yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.