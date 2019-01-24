İçişleri Bakanı Soylu: Yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Yaya öncelikli trafik konusunda bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler." dedi.

Soylu şunları söyledi:

"Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak."