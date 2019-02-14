Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri iptal edildi Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.