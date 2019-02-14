Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri iptal edildi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
- DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitelerinden seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
İptal edilen seferler şöyle;
İDO'nun iptal edilen seferleri
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO'nun iptal edilen seferleri
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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