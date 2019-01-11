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İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

  • DHA
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:
 
Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40
 
 
Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00
 
 
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25
 
 
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20
 
 
Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30
 
 
Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00
 
 
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00
 
 
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45
 
 
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45
 
 
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55
 
ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR
 
Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
 
 
07:50 Kadıköy-Sarıyer 
 
 
07:30 Beşiktaş-Adalar 
 
 
07:55 Bostancı-Karaköy

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