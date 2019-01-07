İDO'dan sefer iptali
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi.
- AA
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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