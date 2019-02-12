İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
- AA
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50-09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45–10.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 08.30-10.55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
İpatl edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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