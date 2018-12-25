Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İDO’ya olumsuz hava koşulu engeli

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İDO, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:

26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı  07:45

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

25.12.2018

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görenler bir daha bakıyor... Böyle düğün töreni görülmedi

Görenler bir daha bakıyor... Böyle düğün töreni görülmedi

Unutulmaz devre arası transferleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA