İdrar testinde uyuşturucu çıkan sürücüye 5 bin 167 lira ceza
Aydın'ın Efeler ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobil sürücüsüne uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
- AA
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serçeköy Mahallesi'ndeki yol uygulamasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 22 gram kubar esrar ele geçirildi.
Hastaneye götürülen sürücü H.A.K'nin idrar testinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücüye, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.