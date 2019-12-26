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Yaşam

İETT otobüsünde korku dolu anlar

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Nur Sitesi-Kocatepe Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü.

26.12.2019  02:31 - Güncelleme: 26.12.2019  02:31

Kazayı fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti.  Grup, otobüsü yumruklayıp, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun elbisesi  grubun içeriye girmesini önlemeye çalışırken yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G  ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.  

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