İETT otobüsünde korku dolu anlar

26.12.2019 02:31 - Güncelleme: 26.12.2019 02:31

Kazayı fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti. Grup, otobüsü yumruklayıp, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun elbisesi grubun içeriye girmesini önlemeye çalışırken yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.