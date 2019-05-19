26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İftar sofraları kabakla tatlanıyor

Lezzeti ustasının marifetiyle şekillenen, üzerindeki tahin, muz ve ceviz ile damakları şenlendiren Hatay'ın yöresel 'kabak tatlısı', yağsız ve hamursuz özelliğiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mevsiminde toplanan kış kabaklarının sabahın erken saatinde yıkanıp soyulmasıyla başlayan kabak tatlısının lezzet yolculuğu, ürünlerin kireç suyunda sertleşmesini beklemekle devam ediyor.

Sertleşen kabaklar, daha sonra büyük kazanlarda özenle yıkanarak pişirme kaplarına diziliyor.

Şeker ilavesi yapılan sarı renkteki kabaklar, kaynatılarak dışı hafif gevrek, içi yumuşak kıvama getiriliyor.

Tatlı, damakların yanı sıra altın sarısı rengiyle de gözlere hitap ediyor.

İsteğe göre üzeri tahin, muz ve cevizle süslenen, yağsız ve hamursuz özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılan kabak tatlısı, iftar sofralarını süslüyor.

- "LEZZETİ USTASININ MARİFETLİ ELLERİNDE GİZLİ"

Hatay'da 6 kuşaktır kabak tatlısı imalatıyla uğraşan 49 yaşındaki Abdülkadir Palta, AA muhabirine, zahmetli ve bir o kadar da lezzetli tatlı yapımının püf noktalarını anlattı.

Palta, şunları söyledi: "Kabak tatlısının diğer tatlılar gibi sabit bir tarifi yok. Lezzeti tamamen ustasının marifetli ellerinde gizli. Usta, kabağına bakarak lezzetini, şeker ve bekleme süresini ayarlar. Kabak tatlısı, diğer tatlılara nazaran yağsız ve hamursuz olduğu için özellikle ramazanda iftar sonrası sofraların vazgeçilmezi sayılır. Tabakta dilimleyip üzerini tahin, ceviz, badem gibi şeylerle süsleyebilirsiniz. Tatlı, herkesin bildiği gibi bal kabağından değil, kentteki kış kabağından yapılıyor.

Bu da lezzetinin önemli unsurlarından biri. Ürünlerimizde herhangi bir katkı maddesi veya tatlandırıcı da kullanmıyoruz."

Aylık ortalama bir ton kabak tatlısı üretimi yaptıklarını ifade eden Palta, "Farklı kentlere de ürün gönderiyoruz. Birkaç kez de Amerika ve Avrupa'ya da gönderdik." dedi.

Uzun namlulu silahlarla soyuldu, polis gelmeden kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akıncı, yerli motor, Pulat, MMU... Peş peşe müjdeleri sıraladı

Akıncı, yerli motor, Pulat, MMU... Peş peşe müjdeleri sıraladı

Gözdağı verdi: Savaştan korkmuyoruz

Gözdağı verdi: Savaştan korkmuyoruz

'Türkiye inanılmaz güzel bir ülke'

'Türkiye inanılmaz güzel bir ülke'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Final kararından sonra ilk kez konuştu

Final kararından sonra ilk kez konuştu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil ediyor... Böyle getirildi

Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil ediyor... Böyle getirildi

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi... Aylık bir ton üretiyorlar

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi... Aylık bir ton üretiyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk'ün rehber niteliğinde 20 sözü...

Atatürk'ün rehber niteliğinde 20 sözü...

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA